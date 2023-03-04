Максим Галкин* перед концертом в Санкт-Петербурге сменил внешность

Пятый муж Аллы Пугачевой, пародист и телеведущий Максим Галкин* улетел в США и целый месяц проведет вдали от семьи - выступление каждый день. Ему не привыкать, ведь весь последний год он только и делает, что пытается заработать – артист лишился огромных заработков на родине и перебивается концертными турами по миру.

Еще не успев толком разобрать чемоданы, Галкин* разрекламировал свои выступления в Америке. Особенно сильно людей задел концерт в Санкт-Петербурге – это штат Флорида, но многие увидели в этом символичность. И даже осудили артиста за провокацию: мол, специально «Санкт-Петербург» написал, а не «Сент-Питерсберг», как заведено.

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Сам шоумен перед концертом в местном Городе Святого Петра будет выступать 7 марта. И уже кардинально сменил имидж. Он стал блондином, избавился от пышных кудрей и носит теперь жиденькие прямые, но длинные локоны, и поменял очки. Вместо незаметной оправы он сейчас предпочитает круглую черную форму.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента