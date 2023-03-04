Соловьев – Хаматовой после творческого провала в Латвии: «Глупая, над тобой поиздевались!»

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова теперь пытается заработать в Дубае. Актриса год прожила в Латвии, где трудоустроилась актрисой Нового Рижского театра. В конце февраля она попала в переплет: спектакль с ней в главной роли был снят с репертуара за день до премьеры. Его создатели заявили о «творческом провале», и люди восприняли это как фиаско актрисы.

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Не помогли даже объяснения из театра, который донесли до публики спустя сутки. Мол, это материал сырой, а не то, что вы подумали. Но люди уже сделали выводы. В частности, телеведущий Владимир Соловьев в программе «Соловьев Live» обратился к Хаматовой и назвал вещи своими именами.