«Прости за все, что когда-то причиняло тебе боль»: Капаклы упал в ноги Африкантовой после измены с Мусульбес

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы опубликовал в микроблоге довольно объемный пост, в котором вспомнил все хорошее, что было между ним и его пока еще женой Мариной Африкантовой.

Он с теплотой написал о том, какой добрый, позитивный и душевный человек Марина Африкантова, рассказал, как он любил ее, но совершенно не понимает, что случилось с его чувствами, куда они улетучились за время брака. Рома Капаклы попросил у Марины прощения и выразил уверенность, что теперь они оба будут счастливы, просто по отдельности друг от друга.