«Прости за все, что когда-то причиняло тебе боль»: Капаклы упал в ноги Африкантовой после измены с Мусульбес

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы опубликовал в микроблоге довольно объемный пост, в котором вспомнил все хорошее, что было между ним и его пока еще женой Мариной Африкантовой.
Он с теплотой написал о том, какой добрый, позитивный и душевный человек Марина Африкантова, рассказал, как он любил ее, но совершенно не понимает, что случилось с его чувствами, куда они улетучились за время брака. Рома Капаклы попросил у Марины прощения и выразил уверенность, что теперь они оба будут счастливы, просто по отдельности друг от друга.
«Мариш, прости за все, что когда-то причиняло тебе боль! Спасибо за все то, что заставляло нас с тобой улыбаться. Это конец нашей истории, но не конец счастья для каждого из нас. Пройдет время, и вспомним про эти злосчастные дни негатива и поймем, что благодаря им теперь каждый из нас счастлив. По отдельности, но счастлив», — написал Рома Капаклы.
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Напомним, Рома Капаклы изменил Марине Африкантовой с Таней Мусульбес. Марина уже подала на развод. Она узнала, что Рома и Таня флиртовали у нее за спиной на протяжении нескольких месяцев.