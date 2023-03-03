«Напела за десятилетия так, что правнукам хватит»: Аллу Пугачеву приложили за безбедную жизнь в Израиле

Блогер Лена Миро в очередной раз прошлась по Алле Пугачевой, когда Примадонна напомнила о себе
Лена Миро считает, что Пугачева в Израиле живет прекрасно, и ее старость похожа на сказку. Не хватает же Алле Борисовне сейчас катастрофически только одного — внимания поклонников, к которому она так привыкла, живя в России. В Израиле-то ее никто Примадонной не называет.
«А вообще, я скажу так: да, Алка, конечно, страдает от нынешней непопулярности, пытается втиснуться в тусовку, хоть куда-нибудь, но это получается плохо. А в остальном-то? В остальном, все у нее хорошо. Денег достаточно — напела за десятилетия так, что правнукам хватит. Сидит себе в тепле и уюте и поплевывает. Да, обидно пока, что больше не заваливают поклонники любовью, но да это пройдет. Привыкнет. В радость ли думать, что Пугачихе живется плохо? Честно говоря, Алка сочувствия не вызывает. Но и живет она так, что я бы не сказала, что плохо. Достаточно она имеет. Или даже чуть больше. И всю жизнь имела, и сейчас не бедствует», — написала Лена Миро в своем «Живом Журнале».
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Напомним, на днях появилась информация, что дом Аллы Пугачевой в Израиле ограбили. Примадонна публично заявила, что это не так, и вообще живет она давно по другому адресу.