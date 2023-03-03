«Напела за десятилетия так, что правнукам хватит»: Аллу Пугачеву приложили за безбедную жизнь в Израиле

Блогер Лена Миро в очередной раз прошлась по Алле Пугачевой, когда Примадонна напомнила о себе

Лена Миро считает, что Пугачева в Израиле живет прекрасно, и ее старость похожа на сказку. Не хватает же Алле Борисовне сейчас катастрофически только одного — внимания поклонников, к которому она так привыкла, живя в России. В Израиле-то ее никто Примадонной не называет.