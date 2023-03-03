Уволенный из МХТ звезда «Кухни» Дмитрий Назаров ищет богатых спонсоров для гастролей за границей

Актер Дмитрий Назаров, потерявший работу в России, теперь вынужден зарабатывать, гастролируя по миру.
Как дал понять артист, средств на это у него и его жены, актрисы Ольги Васильевой нет. Звездная пара сейчас готовит проект под названием «Наша судьба связана с эмиграцией», с которым планирует завоевывать любовь поклонников за пределами России.
В планах у супругов гастроли в разных странах: Израиль, Кипр, Латвия, Эстония, Сербия, Швейцария, Италия, Словакия, Германия. Осенью — США, Канада. Но для начала нужно найти богатых спонсоров для постановки. Об этом Назаров и Васильева рассказали в интервью блогеру Марку Фейгину*.
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«Нам нужны меценаты, чтобы помогли выпустить проект», — заявили Дмитрий Назаров и Ольга Васильева.
Напомним, Дмитрий Назаров и его жена были уволены их МХТ имени Чехова, сотрудничество с Назаровым прекратили и создатели фильма «Двенадцать стульев», в котором он должен был сыграть Кису Воробьянинова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам kp.ru.