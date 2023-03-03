«Флирт длился около шести-восьми месяцев»: Африкантова раскрыла, что Капаклы и Мусульбес закрутили роман еще летом

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова узнала одну гнусную деталь, которая подлила масла в огонь ее разочарований в Романе Капаклы.
Как оказалось, Роман Капаклы оказался на злосчастной вечеринке в Дубае рядом с Таней Мусульбес не случайно, к тому моменту парочка уже несколько месяцев вовсю флиртовала.
«Флирт длился уже давно, около шести-восьми месяцев, видимо, об этом Рома в дальнейшем нам расскажет… Ну, конечно, на фига ему жена?! Нет, чтобы тогда еще поставить точку, с Таней же он с лета… зачем надо было меня мучать?» - задалась риторическим вопросом Таня Мусульбес.
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Марина Африкантова дала понять, что шокирована двуличием Ромы Капаклы, который сообщает, что счастлив с другой, не называя имени. Хотя все прекрасно понимают, о ком идет речь.
«Ну вот что скрывать очевидное для всех? А то он плачет, говорит, что счастлив с другой девушкой. Почему сразу не назвать ее имя? Все же и так понятно. Они вместе живут. Просто так бы Рома на Бали не полетел, у него там нет друзей. Только к любовнице Тане…» - добавила Марина Африкантова.
Напомним, Марина Африкантова уже подала на развод с Ромой Капаклы. В браке они прожили в три с половиной года, всего же были вместе шесть лет.