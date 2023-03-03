«Флирт длился около шести-восьми месяцев»: Африкантова раскрыла, что Капаклы и Мусульбес закрутили роман еще летом

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Марина Африкантова дала понять, что шокирована двуличием Ромы Капаклы, который сообщает, что счастлив с другой, не называя имени. Хотя все прекрасно понимают, о ком идет речь.

«Ну вот что скрывать очевидное для всех? А то он плачет, говорит, что счастлив с другой девушкой. Почему сразу не назвать ее имя? Все же и так понятно. Они вместе живут. Просто так бы Рома на Бали не полетел, у него там нет друзей. Только к любовнице Тане…» - добавила Марина Африкантова.

Напомним, Марина Африкантова уже подала на развод с Ромой Капаклы. В браке они прожили в три с половиной года, всего же были вместе шесть лет.