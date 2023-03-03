Известная актриса вышла в свет с загадочным мужчиной

В пятницу, 3 марта, актриса Анна Старшенбаум пришла на звездную премьеру фильма «Эскортница», где она сыграла главную роль. Артистка продемонстрировала потрясающую фигуру, облачившись в кожаный топ и обтягивающие штаны в горох.

Но внимание журналистов привлекло вовсе не это. Компанию красотке составил неизвестный симпатичный мужчина, который предпочел не называть своего имени. Вероятно, это новый возлюбленный Старшенбаум.