Известная актриса вышла в свет с загадочным мужчиной

В пятницу, 3 марта, актриса Анна Старшенбаум пришла на звездную премьеру фильма «Эскортница», где она сыграла главную роль. Артистка продемонстрировала потрясающую фигуру, облачившись в кожаный топ и обтягивающие штаны в горох.
Но внимание журналистов привлекло вовсе не это. Компанию красотке составил неизвестный симпатичный мужчина, который предпочел не называть своего имени. Вероятно, это новый возлюбленный Старшенбаум.
Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, Анна была замужем за актером Алексеем Бардуковым, но в 2017 году они объявили о разводе. У них есть совместный сын Иван.
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