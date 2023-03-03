«Мужчины звонили через помощниц»: экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина сделала признание об эскорте

В Москве в эту пятницу, 3 марта, состоялась премьера эротической драмы «Эскортница» режиссера Михаила Погосова. Главные роли в фильме исполнили Анна Старшенбаум, Алина Алексеева и Дмитрий Нагиев.
В основу сюжета картины положена реальная история, которая произошла в Арабских Эмиратах два года назад.
Одной из первых на светском мероприятии показалась певица, экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина. В мае вокалистке исполнится 44 года, у нее двое детей — сын и дочка. По признанию Татьяны Терешиной, в свое время ей поступали предложения об эскорте, как и всякой красивой девушке.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Мужчины звонили не напрямую, а через помощниц. Я скромно довольно живу, если бы я принимала эти предложения, то жила бы намного лучше», — поделилась Татьяна Терешина.
Призналась, что и ей в свое время поступали непристойные предложения от мужчин постарше, и певица Ирина Ортман. Теперь же постарше стала она и может за себя постоять.
Ирина Ортман. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro