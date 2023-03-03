«Они просто защищают свою дочь»: Капаклы оправдал родителей Африкантовой за «наезды» на него после измены

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы обратился к поклонникам. Молодой человек попросил их воздерживаться от нападок на родителей его жены Марины Африкантовой. Мама Марины Татьяна Африкантова развязала настоящую войну против зятя, который скоро станет бывшим, после его измены. Татьяна Африкантова призналась, что всегда не любила Рому, считала его приспособленцем, живущим за счет ее умницы и красавицы дочери.

Рома Капаклы тещу, которая скоро станет бывшей, оправдывает. И тестя — тоже.