«Они просто защищают свою дочь»: Капаклы оправдал родителей Африкантовой за «наезды» на него после измены

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы обратился к поклонникам. Молодой человек попросил их воздерживаться от нападок на родителей его жены Марины Африкантовой. Мама Марины Татьяна Африкантова развязала настоящую войну против зятя, который скоро станет бывшим, после его измены. Татьяна Африкантова призналась, что всегда не любила Рому, считала его приспособленцем, живущим за счет ее умницы и красавицы дочери.
Рома Капаклы тещу, которая скоро станет бывшей, оправдывает. И тестя — тоже.
«Ее родители здесь не при чем. Они просто защищают свою дочь. Давать им оценку и говорить, какие они, нельзя. От этого лучше не станет никому. Если у вас кипит, и хочется на кого-то дать газу, дайте на меня», — обратился Рома Капаклы к поклонникам.
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Напомним, Марина Африкантова и Рома Капакпы разводятся после трех с половиной лет жизни в браке. На днях стало известно, что Рома изменил Марине на вечеринке в Дубае с Таней Мусульбес, а затем укатил с ней на Бали. Марина Африкантова немедленно подала на развод с Ромой Капаклы.