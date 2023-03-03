«Почти везде нашлись замены, незаменимых нет»: изгнанный из МХТ Дмитрий Назаров поплакался на жизнь

Известный артист Дмитрий Назаров дал интервью, в котором впервые рассказал о своем увольнении из МХТ. Он признался, что одночасье лишился всего. Вместе с Назаровым без работы осталась и его жена, актриса Ольга Васильева.

«Из профессии нас уволили в одночасье, нас лишили театра, нас лишили съемок», - поплакался Дмитрий Назаров в интервью блогеру Марку Фейгину*.

Он признался, что в театре ему неожиданно сразу же нашли замену. А ведь Назаров был занят сразу в нескольких постановках.