«Почти везде нашлись замены, незаменимых нет»: изгнанный из МХТ Дмитрий Назаров поплакался на жизнь

Известный артист Дмитрий Назаров дал интервью, в котором впервые рассказал о своем увольнении из МХТ. Он признался, что одночасье лишился всего. Вместе с Назаровым без работы осталась и его жена, актриса Ольга Васильева.
«Из профессии нас уволили в одночасье, нас лишили театра, нас лишили съемок», - поплакался Дмитрий Назаров в интервью блогеру Марку Фейгину*.
Он признался, что в театре ему неожиданно сразу же нашли замену. А ведь Назаров был занят сразу в нескольких постановках.
«Толя Котт сыграл Воланда, Чонишвили - Несчастливцева в «Лесе». Миша Пореченков будет играть мою роль в «Вальпургиевой ночи». Почти везде нашлись замены. Ведь говорят же: незаменимых нет…» - вздохнул Дмитрий Назаров.
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Напомним, Дмитрий Назаров потерял работу после своих публичных демаршей на фоне событий, происходящих в мире. Актер и его супруга сейчас находятся в Израиле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам kp.ru.