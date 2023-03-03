«Не знаю, что теперь делать»: Ханна пожаловалась на последствия второй беременности

Исполнительница Ханна рассказала, с какими проблемами столкнулась после рождения второй дочери.
Ханна заявила, что из-за уколов в период беременности у нее остались огромные синяки на теле. Артистка использовала капельницы с железом. И теперь она не может избавиться от несовершенств на коже.
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«Решила поделиться, чтобы предостеречь вас, особенно беременяшек. Ситуация очень серьезная и я не знаю, что теперь делать. Легче не становится, говорят, это навсегда из-за неправильного введения железа», — написала Ханна в личном микроблоге.
«У меня была очень жесткая анемия, очень сильно упали железо, гемоглобин. Мне делали уколы железа, поскольку таблетки и капсулы я не переносила, я падала в обморок, был еще тот квест, и я делала уколы в декабре», — объяснила артистка.
Напомним, ранее Ханна рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения второй дочки.