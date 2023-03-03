«Не знаю, что теперь делать»: Ханна пожаловалась на последствия второй беременности

Исполнительница Ханна рассказала, с какими проблемами столкнулась после рождения второй дочери.

Ханна заявила, что из-за уколов в период беременности у нее остались огромные синяки на теле. Артистка использовала капельницы с железом. И теперь она не может избавиться от несовершенств на коже.

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