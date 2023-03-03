Певец SHAMAN раскрыл тайну своих исчезнувших дредов

После того как российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сменил стиль и лишился привычных светлых дредов, многих поклонников не перестает волновать вопрос: почему он это сделал и куда эти дреды в итоге подевались? По словам артиста, для него закончился один жизненный этап и начался другой, именно по этой причине он решил сменить имидж.

«Нельзя постоянно ходить в одном и том же», — пояснил певец.

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Признался он, и где хранит свои дреды, сводящие с ума тысячи девушек.

«Храню в кульке, на полочке. Я их не выбрасывал. После съемок клипа как остались лежать на полке, так и лежат», — приводит слова SHAMAN издание Аrgumenti.ru.