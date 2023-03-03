Подавшая на развод после измены Капаклы Африкантова: «Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу»

Бывшие участники «Дома-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы разводятся после шести лет совместной жизни, три с лишним года из которых прожили в официальном браке.

Марина Африкантова призналась в микроблоге, что переживает очень сложный период.

«Понять и прочувствовать ту боль, что внутри меня, может только тот, кто это пережил. Мне кажется, что меня никто не понимает. Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу», — поделилась Марина Африкантова.

Поведение Ромы Капаклы — его флирт с Таней Мусульбес, а затем и побег к ней на Бали — Марина считает предательством, из-за которого их расставание не может быть мирным, хотя ранее планировалось именно таким. Супруги не скрывают, что их союз уже давно трещал по швам.

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