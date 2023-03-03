Подавшая на развод после измены Капаклы Африкантова: «Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу»

Бывшие участники «Дома-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы разводятся после шести лет совместной жизни, три с лишним года из которых прожили в официальном браке.
Марина Африкантова призналась в микроблоге, что переживает очень сложный период.
«Понять и прочувствовать ту боль, что внутри меня, может только тот, кто это пережил. Мне кажется, что меня никто не понимает. Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу», — поделилась Марина Африкантова.
Поведение Ромы Капаклы — его флирт с Таней Мусульбес, а затем и побег к ней на Бали — Марина считает предательством, из-за которого их расставание не может быть мирным, хотя ранее планировалось именно таким. Супруги не скрывают, что их союз уже давно трещал по швам.
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«Могло ли все закончиться нормально? Да. Могли ли разойтись мирно? Определенно, да. Но когда мужчина, с которым я жила шесть лет, уходит без поставленной точки в чужую постель, извините, но тут сил на нормальное расставание я не могу в себе найти. Общения между нами, даже дружеского, быть совершенно не может! Для меня это предательство», — добавила Марина Африкантова.
Она уже подала на развод с Капаклы. Поскольку у пары нет детей, брак будет расторгнут в ЗАГСе.