Золотые кудри, ямочки на щечках: Галкин* показал маленького сына от Пугачевой — скучает в разлуке

Шоумен Максим Галкин*, судя по всему, скучает по семейству в разлуке. Он сейчас находится на гастролях в США, где пробудет целый месяц. Именно столько времени Максим Галкин* не увидится со своими детьми Гарри и Лизой и женой Аллой Пугачевой.

В микроблоге Максима Галкина* появилось видео, которое свидетельствует о том, что шоумен ностальгирует по тем временам, когда близнецы Гарри и Лиза были маленькими, а звездная семья была счастлива в своем замке в деревне Грязь.

Кадры были сняты в 2015 году. Маленький Гарик в синей курточке, без шапки, с вьющимися локонами, отдающими золотом на солнце, весело хохочет, повторяя с папой строчки песни.

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