Золотые кудри, ямочки на щечках: Галкин* показал маленького сына от Пугачевой — скучает в разлуке

Шоумен Максим Галкин*, судя по всему, скучает по семейству в разлуке. Он сейчас находится на гастролях в США, где пробудет целый месяц. Именно столько времени Максим Галкин* не увидится со своими детьми Гарри и Лизой и женой Аллой Пугачевой.
В микроблоге Максима Галкина* появилось видео, которое свидетельствует о том, что шоумен ностальгирует по тем временам, когда близнецы Гарри и Лиза были маленькими, а звездная семья была счастлива в своем замке в деревне Грязь.
Кадры были сняты в 2015 году. Маленький Гарик в синей курточке, без шапки, с вьющимися локонами, отдающими золотом на солнце, весело хохочет, повторяя с папой строчки песни.
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«Жить без приключений нам никак …» — начинает фразу Максим Галкин*.
«Нельзя!» — весело продолжает Гарри.
Малыш с хохотом поднимает вверх указательный пальчик, как бы демонстрируя, что запрет — штука серьезная.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Сын Аллы Пугачевой — Гарри. Фото: скрин соцсети