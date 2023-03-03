«Много чего прошла и пережила»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце поздравили общую дочь с семилетием

Среди последних публикаций артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились поздравительные строки, адресованные их дочке.
Мия Прилучная празднует в этом году семилетие. Родители маленькой красавицы обратились в праздничный день к имениннице:
«Малышка моя любимая, ты такая чувственная, эмоциональная, трогательная и самая любимая девочка на Земле».
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Актриса Агата Муцениеце призналась, что ее дочь показала отзывчивость и силу характера, несмотря на возраст.
«Ты такая маленькая, а уже такая сильная. Много чего прошла и пережила», — написала в своем микроблоге Муцениеце.
В свою очередь Павел Прилучный оставил для дочери такое послание:
«Сегодня Мие семь лет. Поздравляю! Люблю, целую, обожаю, ценю и уважаю. Пусть у тебя все получится! Твой папа».