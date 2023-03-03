«Много чего прошла и пережила»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце поздравили общую дочь с семилетием

Павел Прилучный с экс-женой Агатой Муцениеце и их дочерью Мией

Павел Прилучный с экс-женой Агатой Муцениеце и их дочерью Мией. Фото: соцсети 

Родители Мии Прилучной оставили в своих социальных сетях трогательные послания имениннице.

Среди последних публикаций артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились поздравительные строки, адресованные их дочке.

Мия Прилучная празднует в этом году семилетие. Родители маленькой красавицы обратились в праздничный день к имениннице:

«Малышка моя любимая, ты такая чувственная, эмоциональная, трогательная и самая любимая девочка на Земле».

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Актриса Агата Муцениеце призналась, что ее дочь показала отзывчивость и силу характера, несмотря на возраст.

«Ты такая маленькая, а уже такая сильная. Много чего прошла и пережила», — написала в своем микроблоге Муцениеце. 

В свою очередь Павел Прилучный оставил для дочери такое послание:

«Сегодня Мие семь лет. Поздравляю! Люблю, целую, обожаю, ценю и уважаю. Пусть у тебя все получится! Твой папа».

 

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