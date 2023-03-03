Марина Африкантова из «Дома-2» подала на развод с Ромой Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сообщила в микроблоге, что подала заявление на развод с Ромой Капаклы после его измены с Таней Мусульбес. Поскольку у пары нет детей, их брак может быть расторгнут в ЗАГСе, а заявление было подано на портале госуслуг.
Марина Африкантова отметила, что в сложившихся обстоятельствах расстаться мирно и сохранить хотя бы дружеские отношения с Ромой Капаклы возможности нет. Марина призналась, что переживает ни с чем несравнимые эмоции после предательства мужа.
«Могло ли все закончиться нормально? Да. Могли ли разойтись мирно? Определенно, да. Но когда мужчина, с которым я жила шесть лет, уходит без поставленной точки в чужую постель, извините, но тут сил на нормальное расставание я не могу в себе найти», — поделилась Марина Африкантова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Марина Африкантова пережила шок от предательства Ромы Капаклы. Она признает, что их брак дал трещину, но его еще можно было попробовать спасти, если бы не измена Ромы и его последующий побег на Бали вместе с Таней Мусульбес.