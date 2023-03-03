Марина Африкантова из «Дома-2» подала на развод с Ромой Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сообщила в микроблоге, что подала заявление на развод с Ромой Капаклы после его измены с Таней Мусульбес. Поскольку у пары нет детей, их брак может быть расторгнут в ЗАГСе, а заявление было подано на портале госуслуг.

Марина Африкантова отметила, что в сложившихся обстоятельствах расстаться мирно и сохранить хотя бы дружеские отношения с Ромой Капаклы возможности нет. Марина призналась, что переживает ни с чем несравнимые эмоции после предательства мужа.