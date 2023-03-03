«Заявление о нашем романе»: звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал, что происходит между ним и Агатой Муцениеце

Владимир Селиванов

Владимир Селиванов. Фото: соцсети 

Владимир Селиванов поделился подробностями личной жизни.

Актер Владимир Селиванов рассказал, что на самом деле связывает его с экс-возлюбленной Павла Прилучного.

Артист появился в одном музыкальном клипе с Агатой Муцениеце. Отметим, что Селиванов не только играет в кино, но и поет. У Владимира есть творческий псевдоним Vavan.

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После выхода клипа Селиванова общественность начала приписывать Владимиру и Агате роман. Именно поэтому Владимир Селиванов решил внести ясность и рассказать, что между ним и звездой сериала «Закрытая школа».

«Многие восприняли клип на песню «Субботним вечером» как заявление о нашем романе, но это не так. Просто все было на лайте, без вымученности — когда так происходит, общество начинает верить в то, что показывают на экране», — признался Селиванов в беседе с gazeta.ru.

Напомним, ранее Агата Муцениеце призналась, что подвергалась травле.

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