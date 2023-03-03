«Мне понравилось»: Маша Миногарова объяснила, почему считала Ляйсан Утяшеву «бесполым существом»

Модель и телеведущая Маша Миногарова стала новой гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Две звезды обнялись как лучшие подруги и посчитали, что они знакомы уже 11 лет — со съемок шоу «Топ-модель по-русски». Но знакомство красавиц запомнилось им тем, что Мария назвала Ляйсан «бесполым существом».

«Все дело в том, что для меня Утяшева, как и для любого в нашей стране, — спортсменка, человек, который достиг огромных высот в этом нелегком вопросе… И как бы ты для меня всегда была такой эталонный пример того, как победить, как соревноваться, — объяснила Миногарова зрителям и подруге. — Я думала, что ты абсолютно агендерная, то есть, такая девочка-спортсменка в спортивном костюме…»

«Вечная гимнастка, да», — улыбнулась Утяшева.

«И тут мы заходим в зал: стоит красивая, молодая, наглая, гибкая такая… Говорит: «Слышите, девочки, почувствуйте секс. Смотрите — секс!» — вспоминает Мария съемки «Топ-модели».

«Мне тогда, видимо, мало было», — засмеялась Ляйсан.

«Это было очень странно, это был очень большой разрыв шаблона для меня, потому что мой образ в голове и тот, который оказался в жизни, были разные! Но мне понравилось», — подытожила гостья.

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Утяшева призналась, что за 11 лет дружбы с ними двумя случилось столько, что можно писать книгу. Начало у истории уже неплохое.