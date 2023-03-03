Вся левая кисть под угрозой: последние новости о Романе Костомарове

Известный фигурист Роман Костомаров продолжает отчаянно бороться за свою жизнь в одной из московских больниц. В данный момент спортсмен постепенно приходит в себя, в его состоянии впервые за месяц появилась положительная динамика.

Но есть одно но… У лечащих врачей появились вопросы к левой руке фигуриста.

«У медиков есть опасения за состояние левой кисти спортсмена, поэтому за рукой внимательно следят», — заявил источник ТАСС.

Костомарову, напомним, удалили стопы ног и некоторые пальцы на руках из-за агрессивно развивающейся гангрены.

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