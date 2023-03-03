«Не звоню ни ей, ни Пете»: Смолкин признался, что не общается с Заворотнюк

К слову, недавно у Петра Смолкина был 75-летний юбилей. На торжестве знаменитости присутствовал его старший сын Владимир. А вот младший Глеб живет в США. Прошлым летом сын Смолкина женился на дочери звездного тренера Этери Тутберидзе.

«Катались-катались и поженились. На свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будут гастроли в США — там увидимся. Сейчас трудно что-то планировать», — признался артист о Диане Дэвис и Глебе Смолкине в беседе с Woman.ru.