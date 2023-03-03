«Не звоню ни ей, ни Пете»: Смолкин признался, что не общается с Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Петр Смолкин сделал неожиданное заявление о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.
Напомним, артисты снимались в сериале «Моя прекрасная няня» в течение пяти лет. Петр Смолкин исполнил роль дворецкого в доме продюсера Максима Шаталина.
Несмотря на прошлое, Смолкин не звонит семье Заворотнюк. Известия о тяжелобольной коллеге актер узнает из СМИ.
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«Про Настеньку я ничего не знаю кроме того, что пишут везде. Не звоню ни ей, ни Пете. Не хочу им мешать. Им сейчас и без нас проблем хватает», — признался Смолкин.
К слову, недавно у Петра Смолкина был 75-летний юбилей. На торжестве знаменитости присутствовал его старший сын Владимир. А вот младший Глеб живет в США. Прошлым летом сын Смолкина женился на дочери звездного тренера Этери Тутберидзе.
«Катались-катались и поженились. На свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будут гастроли в США — там увидимся. Сейчас трудно что-то планировать», — признался артист о Диане Дэвис и Глебе Смолкине в беседе с Woman.ru.