«Нечеловеческие условия!»: жена Жигунова призвала опеку обратить внимание на семью Алисы Тепляковой

Жена актера Сергея Жигунова, Виктория, высказалась в отношении семьи девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, которая, по ее мнению, живет в ужасных условиях.

«У Тепляковых родился восьмой ребенок. Все СМИ страны пишут, что семья из 10 человек и два кота живут в однушке. Папа не работает, живут на пособия. Дети школу не посещают. Почему органы опеки молчат?» — заявила она.

Виктория также обратила внимание на внешний вид мамы Алисы, Натальи. Ей показалось, что женщина измучена жизнью.

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