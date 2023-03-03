«Леночка все же делает мне прогнозы»: Антон Зацепин рассказал о профессии своей жены

«Я их не делаю, и меня не мучают астрологией. Но астрологии у нас дома хватает: Лена консультирует клиентов онлайн, я знаком с терминологией, и профессиональные привычки никто не отменял. Иногда в определенные даты Леночка все же делает мне прогнозы. Они достаточно позитивные. И да — все сбывается!» — добавил Зацепин в беседе с starhit.ru.