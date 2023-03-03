«Леночка все же делает мне прогнозы»: Антон Зацепин рассказал о профессии своей жены

Артист Антон Зацепин рассказал, сбываются ли астрологические прогнозы от его жены.
Отметим, возлюбленная Зацепина занимается астрологией. По словам знаменитости, она делает это профессионально.
«Я бы не сказал, что это увлечение, это серьезная работа, которую Лена делает хорошо. Жена имеет запрос на свою работу, там все по-настоящему. Касаемо меня — у нас любовь, и все! Прогнозы для тех, кто делает запросы», — признался Анион Зацепин.
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Отметим, иногда Зацепин прислушивается к словам личного астролога.
Жена Антона Зацепина. Фото: соцсети
«Я их не делаю, и меня не мучают астрологией. Но астрологии у нас дома хватает: Лена консультирует клиентов онлайн, я знаком с терминологией, и профессиональные привычки никто не отменял. Иногда в определенные даты Леночка все же делает мне прогнозы. Они достаточно позитивные. И да — все сбывается!» — добавил Зацепин в беседе с starhit.ru.