Принца Гарри выгоняют из резиденции, подаренной ему бабушкой

Король Великобритании Карл III принял решение выселить принца Гарри и Меган Маркл из резиденции, расположенной во Фрогморе. В этом решении его поддержала семья — принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

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«Они полностью поддерживают решение Чарльза. Они, вероятно, не хотят, чтобы Гарри и Меган были их ближайшими соседями», — сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Express.

Когда-то Фрогмор подарила Гарри его бабушка — королева Елизавета II. Но после всех скандальных историй, связанных с Гарри, его книгой и интервью о королевской семье, Карл III решил: опальному принцу там не место. Он планирует поселить в резиденции своего младшего брата, принца Эндрю.