«Сын у нас будет»: Антон Зацепин поделился семейными планами

Участник «Фабрики звезд – 4» Антон Зацепин уверен, что в скором времени обрадует поклонников новостью о появлении в его семье сына.

Антон Зацепин обожает жену Елену и мечтает, чтобы она родила ему мальчика. У артиста уже есть дочь Александра-Марта от первого брака. И теперь знаменитости хочется понянчить сына.

К слову, ранее Зацепину редко удавалось видеться с дочкой. Но теперь Антон наладил общение с ребенком.

«Дочь передает всем привет. Она в порядке, видимся регулярно, но хотелось бы чаще. Она умничка у меня, люблю сильно!» — рассказал Зацепин.

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Зацепин рад общаться с дочкой, но и рождение будущего сына он ждет с нетерпением.