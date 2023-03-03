«Сын у нас будет»: Антон Зацепин поделился семейными планами

Участник «Фабрики звезд – 4» Антон Зацепин уверен, что в скором времени обрадует поклонников новостью о появлении в его семье сына.
Антон Зацепин обожает жену Елену и мечтает, чтобы она родила ему мальчика. У артиста уже есть дочь Александра-Марта от первого брака. И теперь знаменитости хочется понянчить сына.
К слову, ранее Зацепину редко удавалось видеться с дочкой. Но теперь Антон наладил общение с ребенком.
«Дочь передает всем привет. Она в порядке, видимся регулярно, но хотелось бы чаще. Она умничка у меня, люблю сильно!» — рассказал Зацепин.
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Зацепин рад общаться с дочкой, но и рождение будущего сына он ждет с нетерпением.
«Ну конечно, и это случится! Нужен сын, пацан — продолжатель фамилии, рода, так сказать. И вообще — что все время находиться в женском коллективе?! Племянник есть, Вовка, так он Филатов. Брат есть двоюродный в Петербурге — Валерка! Он Зацепин, кстати. Привет, брат! А сын у нас будет, мы с женой хотим! Так что ждите, если вам это интересно!» — добавил артист в беседе с starhit.ru.