«Не хочу, чтобы на ней клеймо поставили»: Лариса Долина поделилась переживаниями за внучку Александру

Певица Лариса Долина заявила, что у нее появились опасения за внучку.

Дело в том, что внучка знаменитости занимается музыкой и планирует развивать карьеру артистки. Лариса Долина уверена, что у ее внучки Александры есть все шансы стать прославленной певицей. Однако Долина не хочет, чтобы ее громкая фамилия как-то повлияла на родственницу.

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