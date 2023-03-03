«Не хочу, чтобы на ней клеймо поставили»: Лариса Долина поделилась переживаниями за внучку Александру

Певица Лариса Долина заявила, что у нее появились опасения за внучку.
Дело в том, что внучка знаменитости занимается музыкой и планирует развивать карьеру артистки. Лариса Долина уверена, что у ее внучки Александры есть все шансы стать прославленной певицей. Однако Долина не хочет, чтобы ее громкая фамилия как-то повлияла на родственницу.
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«Этого она хочет, я не настаиваю ни в коем случае. Она с пеленок видит меня на сцене и все решила для себя. И она, в общем, такой способный к этому человек. Будем пробовать», — заявила Долина.
«Я очень не хочу, чтобы на ней клеймо поставили. Я не хочу, чтобы ее называли внучкой Долиной. Хочу, чтобы она была самостоятельной личностью — для этого потребуется очень много всего, она это прекрасно понимает и соглашается со мной», — рассказала Лариса Долина в беседе с 5-tv.ru.