Мамино чудо! Орлова уложила малютку-дочку на дневной сон: кроха пинается пяточками

Ольга Орлова ни на секунду не отходит от новорожденной дочки. Маленькая Анечка теперь центр притяжения для всей семьи. Даже любимцы экс-солистки группы «Блестящие» — ее песики — постепенно привыкают к тому, что теперь в доме есть младенец.

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Ведущая проекта «Дом-2» уложила дочку на дневной сон, а та совсем не хотела засыпать. Малютка дергала ножками и ручками, пинаясь и толкая пяточками. А рядом с ней пушистый нянь.