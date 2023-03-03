Бузова, лежа на спине, повернулась к народу «крепким тылом»: упыхтелась в позе таракашки

Ольга Бузова в stories микроблога поделилась свежим видео своей разминки у бассейна. Поющая телеведущая прилегла на коврик для йоги, приняв весьма пикантную позу таракашки. Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна подняла бедра так, чтобы ее пресс пришел в натяжение. При этом, лежа на спине, певица повернулась к поклонникам своим «орешком». Экс-ведущая проекта «Дом-2» предложила фанатам повторить ее тренировку, намекнув, что она выжата как лимон.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».