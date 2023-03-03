Кети Топурия купила 150-метровую элитную квартиру в Дубае за 300 миллионов рублей

Россияне активнее других иностранцев скупают недвижимость в Дубае. И вот вам еще один пример.

36-летняя российская звезда Кети Топурия и ее семья купили себе элитные апартаменты в шикарном морском комплексе Bulgari Residences, расположенном на частном острове. Речь идет о 150-метровой квартире в стиле лофт с панорамным видом на Персидский залив и мегаполис стоимостью около 4 миллионов долларов, или 300 миллионов рублей. Дорого? А сейчас цены на недвижимость в этом шикарном месте начинаются от семи миллионов долларов, так что Кети очень выгодно вложилась.

На территории жилого комплекса есть фитнесс-центры, рестораны, магазины, бассейны, ландшафтные сады, уединенные пляжи и причалы для яхт. О дорогой покупке изданию StarHit рассказал основатель собственного агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов.