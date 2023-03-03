«Я пою про любовь»: Николай Басков посвятил свое выступление женщинам-военным

Николай Басков выступил 2 марта в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, посвятив свои песни женщинам-военным, а также женам и матерям российских военнослужащих. Вместе с Басковым участие в концерте, проходящем в рамках Агитбригад «Русского Радио», приняли ЮрКисс, Елена Север и ВладиМир.

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