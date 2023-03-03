«Я пою про любовь»: Николай Басков посвятил свое выступление женщинам-военным

Николай Басков выступил 2 марта в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, посвятив свои песни женщинам-военным, а также женам и матерям российских военнослужащих. Вместе с Басковым участие в концерте, проходящем в рамках Агитбригад «Русского Радио», приняли ЮрКисс, Елена Север и ВладиМир.
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«Такие концерты — это живая энергия. Почему надо слушать симфонический оркестр вживую? Потому что создаются определенные вибрации, которые положительно влияют на человека. И от голоса с музыкой идет такая же вибрация. Я пою про любовь, про темы, которые волнуют каждого человека, — и надеюсь, мои песни согревают людей.
Я счастлив. Я выступаю здесь с большой радостью и ответственностью. И очень волнуюсь, хотя я и опытный артист», — сказал Басков в интервью «Русскому Радио».