Как звезда «Жуков» Павел Комаров проиграл спор и задолжал поход в ресторан

Актер Павел Комаров, прославившийся своей ролью в сериале «Жуки», рассказал, как его подвел веселый нрав. Из-за него он проиграл спор своему коллеге Максиму Лагашкину — тот «расколол» его на площадке, заставив расхохотаться.

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«Я досмеялся до того, что мы поспорили, расколет ли меня Максим. Я был уверен, что смогу сдержаться, раз такое дело. Но Макс меня расколол, а я проиграл поход всей съемочной группе в ресторан», — признался Комаров корреспонденту телеканала «360».

Кстати, в ресторан группа пока еще не ходила, и Лагашкин не устает напоминать об этом проигравшему. Павел планирует погасить свой проигрыш в ближайшее время.