Виртуально воссозданная группа ABBA отправится в мировое турне

Будущее наступает нам на пятки. Летающих автомобилей пока еще нет, но голограммы артистов уже отправляются в мировое турне. Например, 3D-концерт «молодой» группы ABBA собрался объехать весь свет. В разных городах планеты люди посетят 90-минутное шоу с виртуальными музыкантами, ощущая, что перед ними на сцене та сама ABBA времен расцвета своей популярности (1979 год).
Созданием проекта занималась студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом. Она работала над спецэффектами в «Звездных войнах», «Индиане Джонсе», «Назад в будущее», «Титанике», «Сонной лощине», «Гарри Поттере», «Аватаре» и десятках различных фантастических фильмов. Команда провела большую работу по захвату движения реальных участников ABBA, которым сегодня за 70 лет.
«Все, от работы ILM до освещения и звука, удивительно красиво. Это лучший звук, который вы когда-либо слышали на арене, я обещаю вам это. Это была моя часть, — цитирует Бенни Андерссона из ABBA издание Variety. — Все люди, которые работали над этим, были замечательными. Но техника не имеет ничего общего с шоу. Вы сидите там и видите группу на сцене, вот что это такое».
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Итак, ждем объявления дат и городов, где пройдет виртуальный концерт ABBA Voyage. Что-то подсказывает, что в России ждать это невероятное шоу пока не стоит.