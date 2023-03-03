Виртуально воссозданная группа ABBA отправится в мировое турне

Будущее наступает нам на пятки. Летающих автомобилей пока еще нет, но голограммы артистов уже отправляются в мировое турне. Например, 3D-концерт «молодой» группы ABBA собрался объехать весь свет. В разных городах планеты люди посетят 90-минутное шоу с виртуальными музыкантами, ощущая, что перед ними на сцене та сама ABBA времен расцвета своей популярности (1979 год).

Созданием проекта занималась студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом. Она работала над спецэффектами в «Звездных войнах», «Индиане Джонсе», «Назад в будущее», «Титанике», «Сонной лощине», «Гарри Поттере», «Аватаре» и десятках различных фантастических фильмов. Команда провела большую работу по захвату движения реальных участников ABBA, которым сегодня за 70 лет.