Рудова сняла с себя все ниже пояса: белый лоскуток попал в кадр

Актриса Наталья Рудова регулярно устраивает подписчикам провокации в виде откровенного контента. Фото или видео красотки с пикантным декольте или в суперкороткой юбке не раз будоражили фанатов своей откровенностью. На этот раз звезда сериала «Жизнь по вызову» и вовсе оголилась ниже пояса.

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Рудова показала, как проводит свой досуг в домашней обстановке. Вместе со своим питомцем Наталья возлежала на диване, просматривая сериал. И засветила оголенный низ тела, который едва прикрывали краешки белой футболки. Кадры актриса разместила в своем микроблоге в Telegram, и многие фанаты пришли в восторг от увиденного.