Козловский в прошлом: Зуева засветила нового мужчину - уткнулась нежно в плечо

Актриса Ольга Зуева воспитывает трехлетнюю дочку от Данилы Козловского, которому родила в США весной 2020 года. Они остались жить за океаном, куда прилетает звездный папа свидеться с дочуркой Одой Валентиной. И, судя по всему, у Зуевой наладилось в личной жизни после расставания с актером. Поскольку на новых фото, которые Ольга заплатила в микроблоге, она счастливо прижимается к мужскому плечу.

Среди фотографий не сразу можно заметить снимок Ольги с таинственным спутником. Однако, ошибиться в том, что это - мужское плечо, едва ли можно. С Козловским Зуева рассталась практически сразу после рождения дочери, причем, актер взял на себя ответственность за расставание.