Прилучный нежно про беременную жену: «Она делает меня лучше»

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный не перестает выражать свое восхищение в адрес беременной красавицы-жены Зепюр Брутян. На этот раз звездная пара устроила фотосессию, от которой остались в восторге многие фанаты. Кадры Прилучный опубликовал у себя в Telegram и обратился к своей избраннице.

«Она делает меня лучше», - написал актер.

Пара пребывает в счастливом ожидании малыша - совсем скоро Брутян впервые станет мамой. Для Прилучного это уже будет третий ребенок - от первой жены Агаты Муцениеце у него сын и дочка.