Новости шоу-бизнеса: Галкин* выступит в Санкт-Петербурге, Нагиев прогулялся в сине-желтом, Рапунцель назвала причину развода с мужем

Севастьянова засветила нового мужчину

Каролина Севастьянова недолго была одна, расставшись после 5 лет отношений с бизнесменом Александром Мазановым. Гимнастка сейчас путешествует по Парижу и в ресторане засветила нового спутника. Кто он — поклонники гадают, так как девушка не рассказывает о личном.

Слава назвала Боню курицей

Певица Слава назвала Викторию Боню курицей за то, что та раскрыла ее алкосекрет. Ранее Боня рассказывала, как в гримерке наблюдала, что Слава выпила бутылку виски и, как стеклышко, выступила на концерте.

Нагиев спровоцировал скандал

Дмитрий Нагиев в первый день весны вышел на связь с поклонниками в Сети. Он снял нечто двусмысленное, и поклонники считают, что так он выразил свою позицию. Поскольку артист был в очках с синей оправой и в желтой куртке, люди заклеймили его за сине-желтое сочетание.

Галкин* выступит в Санкт-Петербурге 7 марта

Максим Галкин* выступит с концертом 7 марта в Санкт-Петербурге. Артист объявил об этом в Сети. Люди возмутились, ведь на родину ему путь заказан. Но выяснилось, что речь идет о США — такой город есть во Флориде.

Рапунцель назвала истинную причину развода

Ольга Рапунцель назвала истинную причину развода с Дмитрием Дмитренко. Они устроили перепалку с взаимными обвинениями, и девушка призналась, что муж ее «душил при детях». Кроме того, по словам воспитанницы «Дома-2», мужчина не хочет поделить квартиру поровну.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.