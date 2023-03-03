Анна Нетребко за границей лишилась заработка: отменили в последний момент

Оперная певица Анна Нетребко осталась без заработка в Азии. Хотя ранее уверяла, что ей рады везде, когда огрызалась с подписчиками в Сети. В реальности же на Тайване певицу не захотели принимать, и ее концерт Opera Selection Night был отменен.

Причина, по которой организаторы приняли такое решение, не нова: публика оказалась против приезда артистки. Купленные билеты организаторы обещают принять к возврату, сообщается на сайте мероприятия

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К слову, помимо шоу, Нетребко должна была 5 марта дать концерт в дуэте с Юсифом Эйвазовым, а также провести мастер-класс, после которой встретиться на полчаса с поклонниками.

Кстати, это не первый скандал с отвернувшейся от России Нетребко. Дива в попытке не потерять заработок в Европе выступила против родины, но потом заявила, что хочет усидеть на двух или даже трех стульях. После этого мероприятия с участием оперной певицы были отменены во многих уголках Старого Света.