«Я тебе сама их вставлю!»: Пугачева надавила на Шуру из-за выбитых зубов

Звезда 90-х, певец Шура рассказал в интервью Алене Жигаловой на YouTube, как Алла Пугачева его заставила заняться зубами. Артист взошел на музыкальный Олимп без передних зубов, это долгое время было его фишкой. Однако, Алла Пугачева, в круг которой исполнитель «Холодной Луны» был вхож, искренне переживала за здоровье юноши.

«Аллочка мне ... дала за зубы: «Если ты их не вставишь, я тебе сама их вставлю!». Я тогда беззубый ходил, она говорит: «Давай-ка, дорогой мой, займись зубами. Все хорошо - красивый, смешной, но вставь! Иначе я тебе!», - рассказал артист.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Поиски нужного дантиста затянулись сильно – Шура не мог найти профессионала. И тогда Пугачева дала ему контакты нужного врача. Сейчас Шура ходит в имплантами.