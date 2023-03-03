Рудова без одежды едва прикрыла интимное в постели: одеяло так и норовит сползти

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит общаться с публикой в Сети. Актриса то и дело выходит на связь, публикуя фото, видео или свои рассуждения. На этот раз посмотрела перед сном сериал и решила поделиться впечатлениями с фолловерами.

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Рудова устроила кинотеатр в своей постели. Глядя серию за серией, девушка не забывала про подписчиков и то и дело выходила с ними на контакт, чтобы поделиться мыслями. Ее так возмутил главный герой, что Наталья позабыла все приличия и прям в чем была, начала снимать видео.

Поклонники увидели, что актриса без одежды. Она прикрывает прелести одеялом, прижимая его к груди. Жестикулируя, звезда рисковала засветить интимное, но вовремя спохватывалась.