Приходит в себя: что известно про Романа Костомарова сегодня

В состоянии фигуриста Романа Костомарова наметились положительные тенденции. Звезду льда выводят из медикаментозного сна с прошлой недели, процесс небыстрый. Только когда спортсмен окончательно вернется в сознание, врачи смогут дать оценку состоянию здоровья и свои прогнозы. В середине февраля, отметим, что-то предсказать доктора опасались. Ситуация была очень напряженная.

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Сейчас же «Известия» сообщают, что состояние Костомарова стабилизировалось, он постепенно приходит в себя, появились некоторые улучшения.

Напомним, Костомаров пережил две ампутации на руках и ногах, а также инсульты. Госпитализировали спортсмена 10 января с двусторонней пневмонией.