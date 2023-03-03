Пугачева открестилась от стилиста Ровалса, который разболтал про ее облысение: «Даже не знаю, кто он такой»

Алла Пугачева открестилась от дружбы со стилистом Джорджем Ровалсом, который в последнее время активно дает интервью про Примадонну и успел раскрыть такой ее деликатный секрет, как облысение. Он подтвердил догадки людей о том, что артистка давно носит парики, поскольку свои волосы у нее перестали расти уже давно.

Также из откровений Ровался – баснословные накопления Аллы Борисовны – мол, денег у нее куры не клюют, и ничего она не бедствует сейчас, а может «кормить всю Россию».

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В интервью Пугачева призналась, что с Ровалсом не общается сегодня. Более того, она даже не помнит его.

«Я даже толком не знаю, кто он такой. Даже не помню, какой он. Может, когда-то и приходил, но у меня никакой связи, естественно, с этим человеком нет…», - заявила артистка сайту mk.ru.

Ранее Ровалс уверял, что поддерживает связь с певицей и знает, каково ей жить на чужбине.