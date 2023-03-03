Бузова без белья щегольнула интимным перед камерой: декольте хлипко болтается на ниточке

Телеведущая Ольга Бузова регулярно входит на связь с подписчиками в Сети. Она улетела в Африку, где продолжаются съемки нового сезона шоу про голодающих звезд. Сама Бузова при этом никакой нужды не испытывает, у нее всего в достатке – еды, солнца, нарядов и внимания.

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На этот раз Бузова продемонстрировала очередной образ для съемок. Она предстала перед камерой в золотистом платье с хлипким декольте на одной ниточке. Вырез повис у звезды драпировкой, заканчиваясь где-то сильно ниже груди, и все увидели родинку Ольги на интимном месте – аккурат в «ложбинке греха». Сама артистка не надела бюстгальтер, но при этом ощущала себя довольно уверенно перед камерой.