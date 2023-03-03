«Я не в Кесарии»: покинувшая Россию Пугачева прервала молчание о жизни в Израиле

Алла Пугачева в числе первых покинула Россию весной прошлого года. Она поселилась в Израиле, регулярно выходит в свет, пристроила двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. СМИ даже выяснили, в каком именно местечке поселилась звезда. Но в последнее время новости о звездном семействе одна мрачнее другой, а тут, как гром среди ясного неба, - слух про ограбление особняка, в котором якобы живет Пугачева.

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Однако, Алла Борисовна опровергла факт происшествия. И проговорилась, что живет совсем не там, где «поселила» ее общественность. А также подчеркнула, что гражданства ее никто не лишает.

«Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает», - приводит слова звезды сайт mk.ru.

Место проживания Алла Пугачева называть не стала. Вероятнее всего, она обосновалась в Герцлии на Средиземноморском побережье – это курорт между Нетанией и Тель-Авивом, по слухам, там у артистки есть жилая собственность.