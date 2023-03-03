«Нервы начинают сдавать»: актриса Поплавская – про оскандалившегося Урганта

После того, как Иван Ургант колко ответил коллеге Вячеславу Манучарову и съязвил, что, мол, открывает свое шоу «Эмпатия Ванюччи», где гостям достаточно иметь рот, на шоумена посыпались осуждения. Телеведущий Михаил Шахназаров, например, с сожалением заметил, что озвучивать чужие тексты у Урганта получается лучше, чем пытаться шутить самому. Актриса Яна Поплавская тоже вмешалась в перепалку.

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Поплавской, к слову, тоже ранее досталось от Урганта. Поэтому звезда не смогла пройти мимо. Она заметила, что Иван явно считает себя уникальным журналистом и ведущим «особенного проекта, которого никогда не было и не будет».