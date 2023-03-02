«Там увидимся»: Борис Смолкин собирается в гости к сыну-фигуристу в США

2 марта отметил день рождения актер Борис Смолкин. В 2023 году звезде «Моей прекрасной няни» исполнилось 75 лет.

В юбилейном интервью артист признался, что не собирается устраивать пышное застолье — позвал на праздник только родных и самых близких друзей. В их числе старший сын актера — театральный продюсер Владимир Смолкин. А вот младший, Глеб, приехать не смог. Он уже довольного долго тренируется в США, так как является звездой фигурного катания в паре с Дианой Дэвис, дочерью Этери Тутберидзе.