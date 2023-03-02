«Пусть порадуются»: Алла Пугачева прокомментировала новость об ограблении своего дома

Певица Алла Пугачева прокомментировала новость о том, что ее съемный дом в Израиле был ограблен.

«Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец (сказано с иронией, - Прим. авт.) ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, - в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает», - цитирует слова Примадонны MK.ru.

«Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса (Галкина*, мужа Пугачевой, - Прим. авт.) жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают…»

«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются».