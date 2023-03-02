С большими ушами: принц Гарри ответил, кем хочет стать после смерти

Принц Гарри прошел блиц-опрос Стивена Кольбера в передаче The Late Show. Один из вопросов был: что с людьми происходит после смерти?
«Я думаю, что мы становимся животными», — ответил «запасной» член британской королевской семьи, добавив, что хотел бы стать слоном.
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После этого ему задали несколько вопросов, связанных с животными. Так между собаками и кошками Гарри выбрал собак, потому что коты выпускают когти. А вот самыми страшными представителями фауны принц назвал змей.
«Я не люблю акул, но он, по крайней мере, обитают в океане. А змеи могут забраться куда угодно», - признался королевич.
Его также спросили о любимом запахе, и Гарри ответил: «Моя жена». Привет, Меган!