С большими ушами: принц Гарри ответил, кем хочет стать после смерти

Принц Гарри прошел блиц-опрос Стивена Кольбера в передаче The Late Show. Один из вопросов был: что с людьми происходит после смерти?

«Я думаю, что мы становимся животными», — ответил «запасной» член британской королевской семьи, добавив, что хотел бы стать слоном.

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