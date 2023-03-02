Ни слова про детей: Хейли Бибер рассказала, чего ждет от будущего с Джастином

1 марта фанаты Джастина Бибера отметили день рождения певца. В 2023 году исполнителю стукнуло 29 лет.

Вместе с миллионами поклонников парня поздравила и его жена-модель Хейли (в девичестве Болдуин).

«С днем рождения, лучший друг! Слова не могли бы отразить все то, что ты воплощаешь, — написала девушка в социальной сети, а затем перечислила, чего она с нетерпением ждет от их совместного будущего. — Итак, больше радости, больше путешествий, вкусной еды, приключений, больше мира, веселья и, прежде всего, больше любви».

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А про детей ничего не написала. Напомним, Джастин не раз высказывался, что хочет обзавестись большой семьей, но у Хейли на уме пока только модельная карьера и бьюти-бизнес.