«Я Настю боюсь, как огня!»: Шура рассказал, что его удивляет в поведении Волочковой

Певец Шура стал гостем нового YouTube-шоу «Алена Блин Посидим» и обсудил с ведущей первый выпуск проекта, в котором «зажигала» эпатажная балерина Анастасия Волочкова. Своим поведением в передаче 47-летняя артистка снова дала повод говорить о ее проблемах с алкоголем. И ее коллега по шоу-бизнесу подтвердил, что с танцовщицей работать непросто.

«Я Настю боюсь, как огня! — заявил Шура. — Мой бывший пиар-директор, ее зовут Наташа Ракицкая, она проработала полгода у Насти. Все, ей хватило».

«Я Настю люблю, знаешь, за что? Что она после всех этих «модификаций», того, что она творит в интервью у разных людей, она как-то выкручивается, и потом у нее еще происходят концерты с детьми. Она делает эти шоу… Ну это уникальная девушка».

«Настя — самодостаточная баба, она знает, что делает. Я ее люблю, она знает. Я ей желаю вообще как бы терпения, которая она имеет. Сколько ей ни говорили *** (гадостей. — Прим. авт.) всякого…»

«Радует то, что в города приезжаю, а у нее там идет детский фестиваль. Она детские фестивали проводит! Понимаешь, родители настолько, оказывается, индифферентны… Я удивляюсь тоже всему этому».