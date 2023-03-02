«Давно готов»: Агутин заявил о желании поскорее стать дедушкой

Российский музыкант Леонид Агутин признался своим поклонникам, что очень хочет стать дедушкой. Артист подчеркнул, что готов воспитывать внуков, но его дочери, Полина и Елизавета, пока не планируют становиться мамами.

Как стало известно, что на данный момент наследницы 54-летнего исполнителя заняты своей карьерой.

Музыкант подчеркнул, что его старшая дочь Полина уже восемь лет живет с возлюбленным. По словам звезды, изначально пара хотела пожениться, но уже много раз дочь переносила свадьбу.

«Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда „шпингалеты“ появятся? Я готов давно стать дедушкой», — рассказал артист в беседе с mk.ru.

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