«Давно готов»: Агутин заявил о желании поскорее стать дедушкой

Российский музыкант Леонид Агутин признался своим поклонникам, что очень хочет стать дедушкой. Артист подчеркнул, что готов воспитывать внуков, но его дочери, Полина и Елизавета, пока не планируют становиться мамами.
Как стало известно, что на данный момент наследницы 54-летнего исполнителя заняты своей карьерой.
Музыкант подчеркнул, что его старшая дочь Полина уже восемь лет живет с возлюбленным. По словам звезды, изначально пара хотела пожениться, но уже много раз дочь переносила свадьбу.
«Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда „шпингалеты“ появятся? Я готов давно стать дедушкой», — рассказал артист в беседе с mk.ru.
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Напомним, младшая дочь Агутина от брака с певицей Анжеликой Варум — 24-летняя Елизавета — живет в Америке. Она занимается музыкой и творчеством и также не спешит с наследниками.