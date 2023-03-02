Агата Муцениеце призналась, что долго подвергалась травле

Агата Муцениеце, появившаяся на кинопремьере, привлекала к себе всеобщее внимание: во-первых, она пришла в одиночестве, а во-вторых, выглядела прекрасно — загорелая и отдохнувшая, с белоснежной улыбкой. Премьера совпала с днем рождения Агаты. На вопросы журналистов актриса призналась, что долгое время ее травили — и знакомые, и незнакомые — повторяя, что она «недостаточно хороша».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».