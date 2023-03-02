Агата Муцениеце призналась, что долго подвергалась травле

Агата Муцениеце, появившаяся на кинопремьере, привлекала к себе всеобщее внимание: во-первых, она пришла в одиночестве, а во-вторых, выглядела прекрасно — загорелая и отдохнувшая, с белоснежной улыбкой. Премьера совпала с днем рождения Агаты. На вопросы журналистов актриса призналась, что долгое время ее травили — и знакомые, и незнакомые — повторяя, что она «недостаточно хороша».
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«К своему дню рождения я сделала определенные выводы. Мне реально все эти 34 года говорили, что у меня ничего не получится, что я недостаточно талантлива, недостаточно худая, красивая, недостаточно хорошая жена и мать. Все это говорили много раз — начиная от моего мастера, заканчивая незнакомцем на улице.
И они все ошиблись. И если бы я им поверила, даже не знаю, что бы произошло. Я в итоге продолжила делать то, что мне нравится. И мне при этом казалось, что я достаточно талантлива, красива, я хорошая мать и в это всем я преуспеваю. После этого я решила просто не верить им. Почему я должна верить?» — приводит слова Муцениеце издание «МК».